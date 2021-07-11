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Украинский форвард рассказал о своей ситуации перед новым сезоном.

Украинский нападающий Марьян Швед намерен продолжить выступать за бельгийский Мехелен, где он играл на правах аренды в минувшем сезоне.

"Я хочу остаться в Мехелене, потому что в Селтике мне шансов не дают. Здесь я получил возможность играть, возможность, которую я не имел в Шотландии.

Я действительно доволен тем, как прошел прошлый сезон, потому что у меня было много игрового времени и это помогло мне обрести уверенность в себе.

Когда я только приехал сюда, я не был адаптирован ни к своему новому клубу, ни к бельгийскому футболу. Но я стал сильнее, как морально, так и физически, поэтому я доволен свой формой.

Срок моей аренды подходит к концу, но я хочу остаться в Мехелене, потому что я знаю, что тут мне доверяют. Ни один футболист не сможет хорошо играть без доверия", — приводит слова Шведа Daily Record.

В минувшем сезоне Швед провел 24 поединка, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

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