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Украинский тренер продолжает показывать высокий уровень.

Шахтер Солигорск обыграл Торпедо-БелАЗ в одиннадцатом туре чемпионата Беларуси, что позволило установить рекорд.

Как сообщает официальный сайт солигорского клуба, до этого никому не удавалось выиграть одиннадцать стартовых матчей чемпионата.

Предыдущий рекорд принадлежал минскому Динамо, который смог триумфовать в десяти стартовых поединках.

Напомним, что ранее солигорский Шахтер под руководством Григорчука вылетел из полуфинала Кубка Беларуси.