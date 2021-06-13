Другое

Команда украинского специалиста выиграла все шесть поединков.

Главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук признан лучшим наставником чемпионата Беларуси по итогам мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем месяце подопечные украинского специалиста выиграли все шесть поединков чемпионата.

Таким образом, победная серия "горняков" уже насчитывает 12 матчей.

После 12 туров Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси, не потеряв баллов ни в одном матче. Преимущество над ближайшим оппонентом БАТЭ составляет семь очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.