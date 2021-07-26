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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал Мадрид провел товарищескую встречу с Рейнджерс в рамках подготовки к новому сезону. Испанский клуб уступил со счетом 1:2, несмотря на то, что подопечные Анчелотти смогли отметиться первыми.

В стартовом составе Реала с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел на поле все 90 минут, записав на свой счет 6 сэйвов.

Предлагаем вам обзор матча:

Рейнджерс — Реал Мадрид 2:1

Голы: Сакала, 55, Иттен, 77 — Родриго, 8