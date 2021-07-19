Испания

Украинский голкипер вывел команду на поле в качестве капитана.

Вчера, 18 июля, мадридский Реал провел очередной товарищеский поединок против другой команды Ла Лиги — Райо Вальекано. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В этом противостоянии наставник "сливочных" Карло Анчелотти продолжал проверять молодых футболистов, одним из которых был украинский вратарь Андрей Лунин, который вывел команду на поле в качестве капитана. Сколько минут провел украинец на поле — неизвестно.

В составе мадридцев голом с пенальти отметился Иско, а в ворота Реала мяч влетел после срезки от своего же игрока.

Ранее Лунин провел контрольный матч за Реал против Фуэнлабрады (3:1).

В следующих товарищеских матчах Реал сыграет против Рейнджерс (25 июля), а затем против Милана (8 августа).

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