Итальянский нападающий может перебраться в чемпионат Греции.
Себастьян Джовинко, фото getty images
26 июля 2021, 23:59
Итальянский нападающий Себастьян Джовинко может продолжить карьеру в греческом чемпионате.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, на низкорослого форварда претендует ПАОК.
Джовинко в этом сезоне провел 28 поединков, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.
Напомним, что на нападающего также претендует Беневенто, который повысился в Серию А.