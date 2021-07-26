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Итальянский нападающий может перебраться в чемпионат Греции.

Итальянский нападающий Себастьян Джовинко может продолжить карьеру в греческом чемпионате.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, на низкорослого форварда претендует ПАОК.

Джовинко в этом сезоне провел 28 поединков, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что на нападающего также претендует Беневенто, который повысился в Серию А.