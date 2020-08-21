Италия

Нападающий может перебраться в Серию Б.

Монца собирается подписать нападающего Аль-Хиляля Себастьяна Джовинко, сообщает журналист Николо Шира.

Клуб Сильвио Берлускони готов предложить 33-летнему игроку контракт на четыре года. Соглашение итальянца с Аль-Хилялем действительно до декабря 2021-го.

Джовинко в этом сезоне провел 28 поединков, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что на нападающего также претендует Беневенто, который повысился в Серию А.