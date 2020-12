Американская лига МЛС составила список из топ-25 величайших футболистов в истории турнира.

Он приурочен к 25-летию с момента создания лиги МЛС. В список вошли: Робби Кин, Джефф Эйгус, Кайл Бакерман, Чед Маршалл, Дэвид Бекхэм, Карлос Боканегра, Тони Меола, Дуэйн Де Розарио, Хайме Морено, Клинт Демпси, Эдди Поуп, Лэндон Донован, Преки, Марко Этчеверри, Стив Ролсон, Робин Фрейзер, Ник Римандо, Себастьян Джовинко, Карлос Вальдеррама, Кевин Хартман, Диего Валери, Коби Джонс, Крис Вондоловски, Хосеф Мартинес и Брэдли Райт-Филлипс.

