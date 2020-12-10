Стали известны лучшие футболисты в истории турнира.
Себастьян Джовинко, Getty Images
10 декабря 2020, 22:28
Американская лига МЛС составила список из топ-25 величайших футболистов в истории турнира.
Он приурочен к 25-летию с момента создания лиги МЛС. В список вошли: Робби Кин, Джефф Эйгус, Кайл Бакерман, Чед Маршалл, Дэвид Бекхэм, Карлос Боканегра, Тони Меола, Дуэйн Де Розарио, Хайме Морено, Клинт Демпси, Эдди Поуп, Лэндон Донован, Преки, Марко Этчеверри, Стив Ролсон, Робин Фрейзер, Ник Римандо, Себастьян Джовинко, Карлос Вальдеррама, Кевин Хартман, Диего Валери, Коби Джонс, Крис Вондоловски, Хосеф Мартинес и Брэдли Райт-Филлипс.
Отметим, что в списке неожиданно не оказалось Тьерри Анри, Златана Ибрагимовича, Брэда Фриделя, Брэда Гузана, Давида Вильи и других игроков.