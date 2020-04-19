Италия

У Себастьяна Джовинко появился еще один вариант трудоустройства в Италии.

Беневенто рассматривает "атомного муравья" Себастьяно Джовинко в качестве усиления команды перед возвращением в Серию А — сообщает Football Italia со ссылкой на Il Matino.

Контракт форварда с Аль-Хилялем из Саудовской Аравии рассчитан до конца 2021 года, но сам Себастьян признался, что хочет вернуться в Серию А для того, чтобы повысить свои шансы попасть в сборную Италии на Евро-2020 (турнир пройдет в 2021 году).

Пока что из клубов Серии А интерес к Джовинко проявила Парма, за которую он выступал с 2010-го по 2012 годы. Однако вариант с Беневенто также выглядит перспективно: "ведьмы" с огромным отрывом лидируют в Серии В (20 очков преимущества над ближайшим преследователем за 10 туров до финиша регулярного чемпионата), и наверняка начнут следующий сезон в Серии А.

Также сообщалось, что на Джовинко претендуют бразильские Васку да Гама и Ботафого, но бразильская Серия А не даст футболисту таких же преимуществ для попадания в "скуадру адзурру", как итальянская Серия А, так что у южноамериканских грандов шансов явно мало.

33-летний кандидат в национальную сборную Италии (23 матча, 1 гол) выступал за Ювентус (132 матча во всех турнирах, 20 голов), Эмполи (37, 6), Парму (70, 23), Торонто (142, 83) и Аль-Хиляль (51, 12).

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 в Италии может возобновиться в мае.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.