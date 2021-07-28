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Футболист больше не входит в сферу интересов клуба.

Бывший полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко находится в поисках нового клуба после того, как не стал продлевать контракт с "черно-белыми".

Одним из претендентов на украинского хавбека была польская Легия, однако переход в этот клуб не состоится.

Как сообщает Legia.net, руководство клуба действительно рассматривало кандидатуру Юрченко, однако решило, что им нужен более мобильный футболист, физически сильнее.

Отметим, что Легия уже подписала экс-защитника Зари Джоэля Абу Ханну, который сыграл лишь один матч из шести, в которых был заявлен.

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