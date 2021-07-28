Украинец после отпуска прибыл в клуб.
ЭДУАРД СОБОЛЬ, ФК БРЮГГЕ
28 июля 2021, 09:26
Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в расположение Брюгге после отпуска, сообщает пресс-служба клуба.
Футболисту продлили отдых из-за участия на Евро-2020 в составе сборной Украины. Он уже пропустил матч стартового тура против Эйпена.
Соболь может сыграть уже в следующем туре чемпионата. Брюгге во втором туре будет противостоять Сент-Жилуазу.
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