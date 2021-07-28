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Украинец после отпуска прибыл в клуб.

Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в расположение Брюгге после отпуска, сообщает пресс-служба клуба.

Футболисту продлили отдых из-за участия на Евро-2020 в составе сборной Украины. Он уже пропустил матч стартового тура против Эйпена.

Соболь может сыграть уже в следующем туре чемпионата. Брюгге во втором туре будет противостоять Сент-Жилуазу.

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