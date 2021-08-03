Кипер переедет в чемпионат Шотландии.
Джо Харт, Getty Images
03 августа 2021, 08:22
Вратарь Тоттенхэма Джо Харт близок к переходу в шотландский Селтик. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации журналиста, сделка уже согласована. Опытный кипер будет получать 15 тысяч фунтов в неделю по контракта.
Пока неизвестно, на какой срок подпишут контракт с 34-летним Хартом. Медосмотр игрока состоится на этой неделе.
Джо Харт перебрался в Тоттенхэм в минувшем сезоне и был резервным голкипером команды. За клуб сыграл 10 матчей (2 в Кубке Англии и 8 в Лиге Европы).
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