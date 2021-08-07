Другое

Сборная Бразилии завоевала золото Олимпийских игр в Токио

В финальном матче Олимпиады Бразилия одержала победу над Испанией по итогам дополнительного времени со счетом 2:1.

Getty Images

В финальном матче Олимпиады Бразилия одержала победу над Испанией по итогам дополнительного времени со счетом 2:1. Отчет о матче читайте на нашем сайте позже. Бразилия — Испания 2:1

Голы: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 — Оярсабаль, 61. Бразилия: Сантос — Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Гимараэш — Антони (Малком, 91) (Габриэль Мениньо, 112), Кунья, Клаудиньо (Рейньер, 106) — Ришарлисон (Паулиньо, 114). Испания: Симон — Оскар Хиль (Вальехо, 91), Гарсия, Торрес, Кукурелья (Миранда, 91) — Мерино (Карлос Солер, 46), Субименди (Монкайола, 112), Педри — Асенсио (Браян Хиль), Оярсабаль (Рафа Мир), Ольмо. Предупреждения: Арана, Ришарлисон, Матеус Кунья, Дуглас Луис — Эрик Гарсия, Браян Хиль.