В финальном матче Олимпиады Бразилия одержала победу над Испанией по итогам дополнительного времени со счетом 2:1.
Getty Images
07 августа 2021, 17:15
В финальном матче Олимпиады Бразилия одержала победу над Испанией по итогам дополнительного времени со счетом 2:1.
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
Бразилия — Испания 2:1
Голы: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 — Оярсабаль, 61.
Бразилия: Сантос — Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Гимараэш — Антони (Малком, 91) (Габриэль Мениньо, 112), Кунья, Клаудиньо (Рейньер, 106) — Ришарлисон (Паулиньо, 114).
Испания: Симон — Оскар Хиль (Вальехо, 91), Гарсия, Торрес, Кукурелья (Миранда, 91) — Мерино (Карлос Солер, 46), Субименди (Монкайола, 112), Педри — Асенсио (Браян Хиль), Оярсабаль (Рафа Мир), Ольмо.
Предупреждения: Арана, Ришарлисон, Матеус Кунья, Дуглас Луис — Эрик Гарсия, Браян Хиль.