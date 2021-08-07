Украинский хавбек продолжает искать себе новый клуб.
Владлен Юрченко, ФК Динамо Киев
07 августа 2021, 19:44
Бывший полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко может продолжить свою карьеру в Польше. Об этом сообщает журналист Interia Sport Себастиан Сташевски в своем твиттере.
По информации источника, 27-летний украинец ведет переговоры с вице-чемпионом польского чемпионата — Ракувом и его шансы на подписание контракт оцениваются как высокие.
В минувшей кампании Ракув занял второе место в чемпионате, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом сезоне Юрченко провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь ассистов.
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