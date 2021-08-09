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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Барселона в рамках поединка за Кубок Гампера добыла разгромную победу над Ювентусом со счетом 3:0.

Подопечные Рональда Кумана открыли счет в самом начале матча, а уже во втором тайме отметились еще дважды.

Предлагаем вам обзор матча:

Барселона - Ювентус 3:0

Голы: Депай, 3, Брайтуэйт, 57, Пуч, 90+2

Барселона: Нето — Дест (Емерсон, 62), Пике, Араухо (Умтити, 62), Жорди Альба (Бальде, 71) - Бускетс, Серджи Роберто (Пуч, 71), Демир (Гонсалес, 62) — Гризманн (Кольядо, 86), Депай, Брэйтуэйт (Манай, 78).

Ювентус: Щесны (Перин, 46) — Де Шильо (де Винтер, 79), де Лигт (Кьеллини, 61), Ругани (Бонуччи, 61), Алекс Сандро (Пеллегрини, 46) — Бентанкур (Данило, 46), Рэмси (Маккенни, 46), Бернардески (Раноккия, 61) — Куадрадо (Кьеза, 46), Мората (Маркес, 61), Роналду (Кулусевски, 46).