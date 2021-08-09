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Наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри доволен игрой своей команды в матче против Барселоны.

Туринский Ювентус разгромно проиграл каталонской Барселоне в рамках матча за Кубок Гампера.

Наставник туринцев Массимилиано Аллегри подвел итоги встречи, однако, похвалив свою команду за качество футбола в игре с Барселоной.

"Мне жаль, что получился такой результат, но, можно сказать, что команда провела хороший матч, особенно в первом тайме. Затем мы провели много замен, ребята находятся вместе лишь несколько дней. Нам нужно продолжать работу, чтобы выйти на нужный уровень.

Мы встретились с сильной Барселоной, они вышли на более высокий уровень готовности, чем мы. Но я удовлетворён нашей игрой. Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать. Но, вообще, главное — быть готовыми 22 августа, чтобы набрать три очка в матче с Удинезе", — цитирует Аллегри Sky Sports.

Ранее о матче высказался наставник Барселоны Рональд Куман.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.