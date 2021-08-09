Испания

Наставник "сине-гранатовых" подвел итоги матча против Ювентуса в рамках Кубка Гампера.

Накануне каталонская Барселона разгромила туринский Ювентус в рамках матча за Кубок Гампера.

Наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман подвел итоги матча против туринского клуба, вновь вспомнив о Месси.

"Мы подписали Депая, и сегодня он показал, что может быть очень эффективным. Нашим полузащитникам нужно больше забивать, да и вообще команде надо прибавить.

Конечно, нам всегда будет не хватать лучшего игрока в мире. Но нужно принять, что Месси не с нами, и приступать к работе. Нет смысла размышлять о прошлом. У Барселоны многообещающая команда.

Мы добились отличного результата, вышли на высокий уровень в плане игры. Сегодня очень хороший матч провёл Нето. Мы сделали очередной шаг вперед.

Пока что ребята, сыгравшие на Олимпиаде, ещё не вернулись. Когда все будут в сборе, мы заиграем ещё лучше. Мы на верном пути", — приводит слова Кумана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.