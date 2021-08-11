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Испанский тренер дал комментарий перед поединком.

Вильярреал сыграет с Челси в рамках матча за Суперкубок Европы, который состоится в Белфасте.

Главный тренер "Желтой субмарины" Унаи Эмери дал комментарий перед матчем, пройдясь по кадровой ситуации.

"Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквезе точно не сыграют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно могут оказаться на скамейке.

Пау Торрес вернулся после ЕВРО и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол.

Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Челси — Вильярреал состоится в среду, 11 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.