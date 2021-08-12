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Испанский форвард Вильярреала Жерар Морено высказался о матче за Суперкубок УЕФА.

Испанский Вильярреал уступил лондонскому Челси в рамках матча за Суперкубок УЕФА в серии пенальти.

Форвард "желтой субмарины" Жерар Морено, который отметился голом, подвел итоги матча, рассказав, почему его команде не удалось добить победу.

"Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. Челси был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира", — сказал Жерар Морено.

К слову, гол в ворота Челси сделал Морено лучшим бомбардиром в истории Вильярреала. Испанец забив в футболке "желтой субмарины" 83 гола.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси против Вильярреала.