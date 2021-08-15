Другое

Украинский хавбек провел свой первый матч в составе Фехервара.

В третьем туре чемпионата Венгрии Фехервар в гостях расписал мировую с Дьирмотом (1:1).

В этом противостоянии в составе Фехервара дебютировал украинский полузащитник Евгений Макаренко. Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Также в старте Фехервара на эту игру вышел еще один украинец Иван Петряк, который отметился голом на 30-й минуте встречи.

После двух матчей Фехервар набрал два очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.