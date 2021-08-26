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Белорусский клуб теперь должен выплатить украинскому защитнику компенсацию.

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск бывшего защитника сборной Украины Евгения Хачериди к брестскому Динамо. Об этом сообщает адвокатское бюро ISCOR.

Напомним, в январе этого года 34-летний украинец расторг контракт с Динамо из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

После этого Хачериди подал иск о выплате компенсации, который был удовлетворен ФИФА. Таким образом, белорусский клуб теперь обязан выплатить компенсацию украинцу за нарушение контрактных обязательств.

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