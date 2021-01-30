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Украинский защитник покинул белорусскую команду.

Украинский защитник Евгений Хачериди подтвердил свой уход из брестского Динамо.

"Я покинул Динамо-Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Хачериди FootBoom.

33-летний украинец рассказал, что белорусский клуб имеет перед ним задолженность и возможно, дело может дойти до суда.

"Они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная. Хотим решить вопрос по-хорошему. Суд? Все возможно", — сказал Хачериди.

Также Хачериди заявил, что готов вернуться в чемпионат Украины, но только в том случае, если поступит хорошее предложение.