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Украинец будет искать новый клуб.

Директор брестского Динамо Александр Коледа заявил, что украинский центрбек Евгений Хачериди покинет клуб в зимнее межсезонье.

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам".

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"Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты", — цитирует Коледу Вечерний Брест.

Отметим, что нынешний контракт Хачериди с Динамо-Брест рассчитан до зимы 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 18 игр, в которых голевыми действиями не отличался.

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