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Николай Кухаревич перебрался в чемпионат Бельгии на правах аренды.

Накануне украинский форвард французского Труа Николай Кухаревич перешел в бельгийский Левен на правах аренды.

Украинец высказался о данном переходе, заявив, что рад играть в сильном европейском чемпионате.

"Я рад, что я могу играть в футбол в Левене в этом сезоне, в сильном чемпионате, как бельгийский. Это идеальный шаг в моей карьере. Я опасен в штрафной площадке, но мне не очень нравится говорить о себе или о своих качествах.

Пусть болельщики Левена говорят обо мне. Я надеюсь сделать шаг вперед в своей карьере и помочь команде", — заявил Кухаревич в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что французский Труа арендовал форварда киевского Динамо Жерсона Родригеса.