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26-летний украинец поделился эмоциями от переезда в чемпионат Польши.

Накануне варшавская Легия объявила о трансфере полузащитника Игоря Харатина, который перебрался в Польшу из венгерского Ференцвароша.

Данный переход состоялся в преддверии закрытия трансферного окна. После того, как все детали сделки были улажены, украинский хавбек присоединился к национальной сборной страны и начал подготовку с командой к предстоящему матчу отбора на ЧМ-2022 против Франции.

"Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.

Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол — бывают такие моменты. С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал", — заявил Харатин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.