Стал известен состав украинской молодежки в матче отбора на чемпионат Европы.
Александр Назаренко, фото УАФ
03 сентября 2021, 18:27
Сборная Украина U-21 в рамках поединка отборочного турнира к чемпионату Европы-2023 года отправилась в гости к Сербии.
Руслан Ротань доверил место в основном составе Георгию Судакову и Александру Назаренко. Не нашлось места в основе для Михаила Мудрика.
Состав сборной Украины: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Михайленко, Крыськив — Назаренко, Бондаренко, Судаков — Вьюнник
Напомним, что в группу с Украиной попали такие команды, как Франция, Северная Македония, Фарерcкие острова, Армения.