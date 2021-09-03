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Стал известен состав украинской молодежки в матче отбора на чемпионат Европы.

Сборная Украина U-21 в рамках поединка отборочного турнира к чемпионату Европы-2023 года отправилась в гости к Сербии.

Руслан Ротань доверил место в основном составе Георгию Судакову и Александру Назаренко. Не нашлось места в основе для Михаила Мудрика.

Состав сборной Украины: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Михайленко, Крыськив — Назаренко, Бондаренко, Судаков — Вьюнник

Напомним, что в группу с Украиной попали такие команды, как Франция, Северная Македония, Фарерcкие острова, Армения.