ЧМ-2022. Отбор

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

В следующем поединке квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, сборную Украины ожидает домашний поединок против национальной команды Франции.

Накануне этой встречи исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков посетит пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало — сегодня, 3 сентября, в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.