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Экс-наставник Арсенала, а ныне функционер ФИФА, высказался о создании нового турнира с участием европейских топ-клубов.

Двенадцать европейских клубов, в число которых вошли Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан, ранее объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер, занимающий пост главы отдела и развития футбола в ФИФА, отреагировал на анонс нового еврокубка.

"Я бы сказал, что это плохая идея. Футбол должен оставаться единым, это самое главное. Он основан на спортивных принципах и с уважением к истории европейского футбола. Лично я считаю, что эта идея далеко не продвинется", — заявил Венгер в комментарии для talkSPORT.

Нельзя не отметить, что в далеком 2009 году французский специалист уже предсказывал создание европейской Суперлиги и заявлял, что многие клубы недовольны размером призовых в Лиге чемпионов УЕФА.

"Может быть, в течение 10 лет в Европе появится Суперлига. Некоторые клубы недовольны тем, как распределяются призовые деньги в Лиге чемпионов. Я не уверен на 100%, но знаю, что кое-кто за это активно высказывается. Этот турнир может появиться, если правила начнут быть чересчур жесткими по отношения к большим клубам".





"Если эта европейская лига появится, то с ней возникнет и вопрос — должна ли она заменить национальные первенства или она будет сосуществовать с ними. На этот вопрос предстоит ответить. Лично я высказывают за спортивные принципы. Если лига будет создана, то надо как-то определять, кто будет ее покидать, а кто присоединяться".



"Я не хочу, чтобы национальные чемпионаты прекратили свое существование. Каждая команда способна одновременно играть у себя в стране и в Европе. Например, можно проводить матч в европейской лиге в середине недели, а во внутреннем первенстве — в уикенд. Все это означает, что в будущем нужно будет иметь в своем распоряжении два полноценных состава", — заявил Венгер в интервью BBC в августе 2009 года.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Также футболисты из клубов Суперлиги не смогут защищать цвета своих национальных сборных.