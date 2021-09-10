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Украинский полузащитник Игорь Харатин доволен сменой команды в летнее трансферное окно.

В последний день летнего трансферного окна украинский полузащитник Игорь Харатин перебрался в польский чемпионат, где будет выступать за Легию из Варшавы.

Футболист рассказал о причинах уходе из Ференцвароша, заявив, что Легия — идеальный вариант для него.

"Я принял непростое решение. У меня было несколько предложений, но я не хочу больше об этом говорить, потому что я уважаю свой контракт с Легией. Теперь я сосредоточусь только на своем периоде в Польше. Легия — идеальное место для меня, чтобы развиваться и находить новые вызовы.

Хотел ли я покинуть Ференцварош? Смена команды произошла из-за нескольких факторов. Ференцварош хорошо заработал на моей продаже, это было важно для меня. Я принял решение с болью на сердце, сложно об этом говорить.

Мой контракт с Ференцварошем закончился бы через год, а соглашение с «Легией» до лета 2024 года. Я почувствовал, что пора переключиться. Хочу проверить свои знания в новой стране, в новой лиге, в новом клубе", — цитирует футболиста Nemzeti Sport

Ранее сообщалось, что в Ференцвароше раскрыли подробности ухода Харатина в Легию.