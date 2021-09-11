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Украинский защитник продолжит выступать в греческом чемпионате.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский прокомментировал свой переход в греческий Ионикос.

"Очень рад стать частью семьи Ионикоса. Я тренировался с командой около месяца, и я хочу сказать спасибо за то, как меня приняли. Президенту, тренеру, и моим партнерам по команде. Я увидел коллектив изнутри, и мне понравилась та атмосфера и организация, которая в нем царит.

Ионикос – историческая команда, которая вернулась в высшую лигу спустя несколько лет. В каждом матче мы будем стараться показать все, на что мы способны. Мы не можем ставить цели выиграть титулы, но мы можем мечтать о хороших результатах, и о достойном выступлении в чемпионате и кубке.

Я верю в эту команду, и верю в себя. Вместе с игроками и тренерами мы будем работать над тем, чтобы добиться чего-то для истории команды и мира. Прежде всего хочется быть здоровым, чтобы выкладываться на поле на все 100 процентов и добиваться того, чего мы заслуживаем", — приводит слова Чигринского Athina 9.84.

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