Украинский защитник продолжит выступать в греческом чемпионате.
ДМИТРИЙ ЧИГРИНСКИЙ, ФК АЕК
11 сентября 2021, 12:22
Украинский защитник Дмитрий Чигринский прокомментировал свой переход в греческий Ионикос.
"Очень рад стать частью семьи Ионикоса. Я тренировался с командой около месяца, и я хочу сказать спасибо за то, как меня приняли. Президенту, тренеру, и моим партнерам по команде. Я увидел коллектив изнутри, и мне понравилась та атмосфера и организация, которая в нем царит.
Ионикос – историческая команда, которая вернулась в высшую лигу спустя несколько лет. В каждом матче мы будем стараться показать все, на что мы способны. Мы не можем ставить цели выиграть титулы, но мы можем мечтать о хороших результатах, и о достойном выступлении в чемпионате и кубке.
Я верю в эту команду, и верю в себя. Вместе с игроками и тренерами мы будем работать над тем, чтобы добиться чего-то для истории команды и мира. Прежде всего хочется быть здоровым, чтобы выкладываться на поле на все 100 процентов и добиваться того, чего мы заслуживаем", — приводит слова Чигринского Athina 9.84.
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