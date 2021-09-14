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Football.ua вместе с Parimatch запускает специальный проект к старту главного клубного первенства Европы.

Сегодня, 14 сентября стартует Лига чемпионов сезона-2021/22. Специально к этому событию мы запускаем проект "Прогнозисты". В нем любой фанат получит возможность показать свою силу в прогнозировании, а также может выиграть ценные призы.

Условия максимально просты:

1. Обязательно пройди регистрацию для участия.

2. Прогнозируй счет матча или его исход и зарабатывай баллы.

3. Набирай как можно больше баллов, получай ценные подарки и крутой мерч Parimatch.

4. Болей за свой любимый клуб в Лиге чемпионов!

Ссылка для регистрации — здесь.