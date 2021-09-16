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Football.ua интересуется мнением своих читателей о судьбе столичного коллектива в еврокубках.

После матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мы можем проводить определенный анализ перспектив отдельных команд на дальнейшее ведение турнирной борьбы.

Киевское Динамо начинало для себя еврокубковые состязания с матча на НСК Олимпийский против лиссабонской Бенфики, однако собравшиеся на трибунах столичной арены зрители так и не увидели засчитанных по букве футбольных законов голов в этом противостоянии (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

В параллельном поединке квартета E каталонская Барселона и мюнхенская Бавария в очередной раз сошлись в горячем противостоянии, а по его итогу "блаугранас" получили очередной болезненный удар по репутации в противостояния против "Красной машины" — поражение со счетом 0:3.

Барселона — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

Таким образом, немецкий коллектив уверенно возглавил группу с участием киевского Динамо, а вот сами подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчку, имея поровну набранных очков с лиссабонской Бенфикой.

По завершении стартовых поединков группового раунда, Football.ua предлагает своим читателям принять участие в опросе относительно шансов коллектива Мирчи Луческу на дальнейшее продолжение борьбы за выход в раунд плей-офф с помощью голосования в соответствующем опросе.

Также, рекомендуем ознакомиться с нашими оценками действий "бело-синих" в поединке НСК Олимпийский.