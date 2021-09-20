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Украинец провел неудачный поединок в бельгийском чемпионате.

В поединке восьмого тура чемпионата Бельгии Гент в гостях минимально уступил Кортрейку со счетом 0:1.

В этой встрече в стартовом составе гостей на поле появился украинский полузащитник Роман Безус, который на 48-й минуте взялся пробивать пенальти и не забил. Спустя 15 минут украинец был заменен.

В нынешнем сезоне Безус провел шесть поединков, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

После семи игр у Гента лишь семь набранных очков и 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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