Украинский полузащитник забил красивый гол в ворота Брюгге.
Роман Безус, ФК Гент
11 сентября 2021, 11:40
Забитый мяч украинского полузащитника Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим голом клуба в августе. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
Красоту забитого мяча 30-летнего украинца можете оценить в видео ниже с 1:16.
В нынешнем сезоне Безус провел три поединка, в которых забил один гол.
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