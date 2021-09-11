Забитый мяч украинского полузащитника Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим голом клуба в августе. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Красоту забитого мяча 30-летнего украинца можете оценить в видео ниже с 1:16.

В нынешнем сезоне Безус провел три поединка, в которых забил один гол.

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