Забитый мяч украинского полузащитника Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим голом клуба в августе. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Красоту забитого мяча 30-летнего украинца можете оценить в видео ниже с 1:16.

⚽ 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 ⚽



We zagen er veel in augustus, maar welke was nu de mooiste? 🤔

Stem hier: https://t.co/eeWPPquFaE #GOTM pic.twitter.com/4anFdtEDBW