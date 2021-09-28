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Исход встречи решил один точный удар.

После идеального старта в Юношеской лиги УЕФА (победа над Шерифом 5:0) "горняки" не смогли взять очки в матче против миланского Интера. Гости вышли вперед на 31-й минуте встречи благодаря точному удару полузащитника Чезаре Казадеи. До конца матча счет не изменился.

Шахтер U-19 - Интер U-19 0:1

Гол: Казадеи, 31

Шахтера U19: Твардовский, Капинус, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Глущенко, Лосенко (Бако, 83), Сигеев (Роспутmко, 62), Векленко (Пушкарев, 85), Гончарук (Погорелый, 83).

Интер U-19: Ровида — Санотти, Моретти, Фонтанароса (Матьяс, 74), Карбони — Казадеи, Саньялли, Нунзиатини (Фаббиан, 66) — Пешетола (Бонавита, 86), Абусо (Илиев, 66), Овусу (Чеччини, 86)

Предупреждения: Глущенко — Фонтанароса, Карбони, Саньялли, Пешетола

Напомним, что матч "взрослых" команд Шахтера и Интера состоится сегодня, 28 сентября, начало в 19:45 по киевскому времени.