Украина

Бывший полузащитник Барселоны и Манчестер Сити поделился своими мыслями об Украине.

Новоиспеченный тренер донецкого Олимпика Яя Туре рассказал о своем возвращении в Украину и о том, что побудило его войти в тренерский штаб команды УПЛ.

"Селюк поддерживал меня с первого дня, когда я начинал свой путь в футболе. Помню, как было сложно в донецком Металлурге, всегда был со мной, иногда мог и подзатыльник дать. Он был со мной и в Олимпиакосе, Монако, Барселона, Ман Сити. Он был действительно моей опорой".

"Для меня все начиналось в Украине. Это моя вторая семья. Всегда хотел вернуться сюда. Я приехал несколько дней назад. В Олимпике встретился с тренером, игроками, меня тепло приняли. В матче с Динамо у нас были моменты, в которых могли контролировать игру, забили первыми. После нашего гола 10 минут мы контролировали матч, а потом начались потери, прессинг соперника. Мы просили игроков проходить линии соперника. Если есть хорошее движение, мы могли преодолевать оборону соперника. После матча мы говорили, что я передам свое видение футбола и опыт".

"В 2003 году Шахтер играл с ромбом в середине, как Фернандиньо играл между линиями, искал пространство. Украинский футбол на хорошем уровне. Шахтер дважды меня смог удивить против Реала. Мне очень понравилась эта игра. Динамо ориентировано на прессинг, контратаки. Так играл Шахтер при Луческу".

"Даже не знаю, насколько мой контракт с Олимпиком рассчитан. Это зависит от клуба. Я очень счастлив быть здесь, обучаться, делать все что могу. Это делает меня счастливым. Я хочу передать весь свой опыт со стороны игрока".

"Почему я вернулся в Украину? Потому что я хочу в новой среде воплотить свои идеи, где могу быть счастлив. Я мог учиться у лучших, но прислушался к "папочке" (прозвище Дмитрия Селюка, — прим). Дайте мне поработать, и я сделаю все", — сказал Туре в интервью программе Великий Футбол.

Напомним, что в своем первом матче после возобновления второй половины сезона Олимпик уступил Динамо (1:3).