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Печальный инцидент был зафиксирован на матче между Спартаком и Слованом.

Поединок 11 тура чемпионата Словакии между трнавским Спартаком и братиславским Слованом был прерван массовой дракой между болельщиками.

Матч был прерван на 15 минуте из-за массовой драки болельщиков, которые сперва выясняли отношения на трибунах, а затем их стало мало и они перешли на футбольное поле.

К счастью, команды и официальные лица матча успели покинуть поле и в конфликтах не участвовали.

Усилиями стюардов и местной полиции потасовка была остановлена. Также известно, что один из фанатов получил серьезные травмы и был вынесен с поля на носилках.

Отметим, что Спартак и Слован возглавляют турнирную таблицу чемпионата Словакии, имея в своем активе по 23 очка. Судьба матча будет решена позже.