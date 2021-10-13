ЧМ-2022. Отбор
Матч отборочного цикла ЧМ-2022 был прерван на 15 минут.
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13 октября 2021, 08:30
Сборная Польши в матче отборочного цикла ЧМ-2022 в гостях смогла одержать победу над Албанией (1:0).
Польские футболисты смогли открыть счет на 77 минуте поединка, когда Кароль Швидерски на дальней штанге замкнул прострел от Матеуша Клиха.
Во время празднования гола в игроков польской сборной с трибун полетели бутылки и другие предметы, в результате чего артбитр матча Клеман Тюрпен прервал матч и повел команды в раздевалки. Лишь спустя 15 минут игру удалось возобновить.
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