Сборная Польши в матче отборочного цикла ЧМ-2022 в гостях смогла одержать победу над Албанией (1:0).

Польские футболисты смогли открыть счет на 77 минуте поединка, когда Кароль Швидерски на дальней штанге замкнул прострел от Матеуша Клиха.

Во время празднования гола в игроков польской сборной с трибун полетели бутылки и другие предметы, в результате чего артбитр матча Клеман Тюрпен прервал матч и повел команды в раздевалки. Лишь спустя 15 минут игру удалось возобновить.

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