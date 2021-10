Сборная Польши в матче отборочного цикла ЧМ-2022 в гостях смогла одержать победу над Албанией (1:0).

Польские футболисты смогли открыть счет на 77 минуте поединка, когда Кароль Швидерски на дальней штанге замкнул прострел от Матеуша Клиха.

Во время празднования гола в игроков польской сборной с трибун полетели бутылки и другие предметы, в результате чего артбитр матча Клеман Тюрпен прервал матч и повел команды в раздевалки. Лишь спустя 15 минут игру удалось возобновить.

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O