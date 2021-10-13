ЧМ-2022. Отбор
Венгерским фанатам не понравились действия британских футболистов, ставших на колено перед игрой.
Англия - Венгрия, Getty Images
13 октября 2021, 10:55
Болельщики сборной Венгрии устроили массовую драку со стюардами и полицией во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Англии на стадионе Уэмбли.
Конфликт начал зарождаться уже перед стартом поединка, когда футболисты сборной Англии встали на колено в знак борьбы с расизмом. Это сильно не понравилось венгерским болельщикам, которые озвучили свое недовольство бурным свистом.
После этого возникли потасовки на трибунах со стюардами и местной полицией.
"После начала матча полицейские пришли на трибуны, чтобы задержать одного из зрителей за нарушение общественного порядка на почве расизма в отношении стюарда. Во время задержания вспыхнул конфликт между фанатами и полицией. Порядок был быстро установлен, нарушитель был задержан и больше неприятных инцидентов не было", — говорится в сообщении полиции Лондона.
Ранее сообщалось, что албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши.