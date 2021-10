Болельщики сборной Венгрии устроили массовую драку со стюардами и полицией во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Англии на стадионе Уэмбли.

Конфликт начал зарождаться уже перед стартом поединка, когда футболисты сборной Англии встали на колено в знак борьбы с расизмом. Это сильно не понравилось венгерским болельщикам, которые озвучили свое недовольство бурным свистом.

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX

После этого возникли потасовки на трибунах со стюардами и местной полицией.

😯 Hungary fans clash with police at Wembley during the game with England! #ENGvHUN



pic.twitter.com/6pELzFVNot