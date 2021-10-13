ЧМ-2022. Отбор

Венгерским фанатам не понравились действия британских футболистов, ставших на колено перед игрой.

Болельщики сборной Венгрии устроили массовую драку со стюардами и полицией во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Англии на стадионе Уэмбли.

Конфликт начал зарождаться уже перед стартом поединка, когда футболисты сборной Англии встали на колено в знак борьбы с расизмом. Это сильно не понравилось венгерским болельщикам, которые озвучили свое недовольство бурным свистом.

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX — Mark Ogden (@MarkOgden_) October 12, 2021

После этого возникли потасовки на трибунах со стюардами и местной полицией.

😯 Hungary fans clash with police at Wembley during the game with England! #ENGvHUN



pic.twitter.com/6pELzFVNot — Never A Foul ⚽️ (@NeverAFoul) October 12, 2021

"После начала матча полицейские пришли на трибуны, чтобы задержать одного из зрителей за нарушение общественного порядка на почве расизма в отношении стюарда. Во время задержания вспыхнул конфликт между фанатами и полицией. Порядок был быстро установлен, нарушитель был задержан и больше неприятных инцидентов не было", — говорится в сообщении полиции Лондона.

Ранее сообщалось, что албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши.