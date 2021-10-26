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34-летний нападающий выступал за канадский клуб с 2015 по 2019 год.

Бывший нападающий сборной Италии Себастьян Джовинко в ближайшее время станет игроком Торонто, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

34-летний форвард достанется канадскому клубу бесплатно, так как он находится в статусе свободного агента, после того, как покинул Аль-Хиляль в августе этого года.

По информации источника, стороны уже согласовали сделку и в ближайшее время о ней объявят официально.

Напомним, Джовинко выступал за Торонто с 2015 по 2019 год. За это время он провел 142 матча, в которых забил 83 гола и отдал 51 ассист.

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