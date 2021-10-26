Мехелен в рамках поединка 1/16 финала Кубка Бельгии принимал на своем поле Сент-Жиллуа.

Хозяева смогли выйти вперед благодаря голу украинского вингера Марьяна Шведа на 15 минуте встречи после паса Хайреманса.

Для 24-летнего футболиста это было второе взятие ворот соперника в текущем сезоне. Ранее он забивал этой же команде в чемпионате Бельгии.

Напомним, что ранее Марьян Швед попадал в команду пятого тура элитного дивизиона чемпионата Бельгии.

 