Украинский вингер забил второй гол в сезоне.
Марьян Швед, фото Мехелен
26 октября 2021, 22:29
Мехелен в рамках поединка 1/16 финала Кубка Бельгии принимал на своем поле Сент-Жиллуа.
Хозяева смогли выйти вперед благодаря голу украинского вингера Марьяна Шведа на 15 минуте встречи после паса Хайреманса.
Для 24-летнего футболиста это было второе взятие ворот соперника в текущем сезоне. Ранее он забивал этой же команде в чемпионате Бельгии.
Напомним, что ранее Марьян Швед попадал в команду пятого тура элитного дивизиона чемпионата Бельгии.