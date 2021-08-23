Украинского вингера отметили за хорошую игру.
Марьян Швед, getty images
23 августа 2021, 19:00
Полузащитник Мехелена Марьян Швед попал в команду пятого тура по версии портала Eleven Sports.
В последнем матче украинский футболист помог своей команде добиться победы со счетом 3:1 над Сен-Жиллуаз, отметившись забитым голом.
Для 24-летнего украинца это был дебютный гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии, в котором он провел три встречи.
Напомним, в прошлом месяце Мехелен выкупил контракт Шведа у Селтика.