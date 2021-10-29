Украинский хавбек вновь отличился в чемпионате Финляндии.
денис олейник, сик
29 октября 2021, 07:41
Украинский полузащитник финского СИК Денис Олейник вновь отличился в чемпионате Финляндии — на этот раз в ворота КуПС.
Этот гол стал для украинца шестым в чемпионате и пятым кряду.
Матч СИК — КуПС завершился результативной ничьей 2:2.
После 26-ти туров СИК расположился на 4-м месте чемпионата Финляндии, имея 45 очков в своем активе, КуПС в свою очередь — второй и 57 очков.
Лидирует в Вейккауслииге ХИК с 58-ю очками в турнирной таблице.