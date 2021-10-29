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Украинский хавбек вновь отличился в чемпионате Финляндии.

Украинский полузащитник финского СИК Денис Олейник вновь отличился в чемпионате Финляндии — на этот раз в ворота КуПС.

Этот гол стал для украинца шестым в чемпионате и пятым кряду.

MAALI ⚽️



Keskiviikkoillan ensimmäinen maali tulee Seinäjoelta! Kotijoukkue johtaa 1–0. Denys Oliinyk 🇺🇦#SJKKUPS pic.twitter.com/NpgOS5vzoH — Veikkausliiga (@Veikkausliiga) October 27, 2021

Матч СИК — КуПС завершился результативной ничьей 2:2.

После 26-ти туров СИК расположился на 4-м месте чемпионата Финляндии, имея 45 очков в своем активе, КуПС в свою очередь — второй и 57 очков.

Лидирует в Вейккауслииге ХИК с 58-ю очками в турнирной таблице.