Другое

Команда добилась второй победы на групповой стадии.

Ураган в рамках поединка второго тура футзальной Лиги чемпионов обыграл косовский Личени и пробися в элитный раунд.

Ураган – Личени (Косово) 7:1 (4:0)

Голи: Фаренюк (1, 23), Абакшин (4, 33), Онуфрак (20), Н. Грицина (20), Коваль (40) – Санчес Наглес (36)

Это уже вторая победа украинской команды на данной стадии турнира. До этого Ураган обыграл азербайджанский Араз.

Впереди у Урагана еще один поединок Лиги чемпионов против Юнайтед Галаца из Румынии.