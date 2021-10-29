Команда добилась второй победы на групповой стадии.
Игроки Урагана, фото АФУ
29 октября 2021, 21:59
Ураган в рамках поединка второго тура футзальной Лиги чемпионов обыграл косовский Личени и пробися в элитный раунд.
Ураган – Личени (Косово) 7:1 (4:0)
Голи: Фаренюк (1, 23), Абакшин (4, 33), Онуфрак (20), Н. Грицина (20), Коваль (40) – Санчес Наглес (36)
Это уже вторая победа украинской команды на данной стадии турнира. До этого Ураган обыграл азербайджанский Араз.
Впереди у Урагана еще один поединок Лиги чемпионов против Юнайтед Галаца из Румынии.