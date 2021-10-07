ЧМ-2022. Отбор

Защитник "сине-желтых" настраивается на важнейшие матчи отбора на ЧМ-2022.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал подготовку национальной команды к ближайшим матчам отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Соперники непростые. И болельщики, и сами игроки ждут победы. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков. Это будет нелегко, но подготовка идет хорошо. Думаю, все ребята будут готовы.

В сборной всегда высокая конкуренция. Я желаю здоровья Миколенко, чтобы он быстрее вернулся в строй. Конкуренция — это всегда хорошо, поскольку ты прогрессируешь. У нас достаточно футболистов, которые могут заменить друг друга. Готовимся и настраиваемся на яркие и тяжелые матчи", — приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.