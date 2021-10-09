ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Финляндия и Украина.

Сборная Украины проведет один из первых своих трех "финалов" на квалификационном этапе чемпионата мира-2022 в гостях у Финляндии, против которой дома сыграла 1:1.

Маркку Канерва с первых минут предстоящего поединка предпочел использовать в "рамке" ворот Градецки, в то время как Алхо и Вяйсянен дополнят оборону, а Лод переместится на позицию в центральной линии, в то время как в атаке сыграет Похьянпало.

Со стороны Александра Петракова наблюдаем выход в воротах Андрея Пятова, в то время как Эдуард Соболь закрое левый фланг обороны.

Финляндия: Градецки — Алхо, Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала — Лод, Лам, Камара — Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.



Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко — Ярмоленко, Цыганков — Яремчук.