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Футболист Зари получил вызов в национальную сборную.

Нападающий луганской Зари Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана.

Футболист может принять участие в матчах национальной команды в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022. Об этом сообщает иранский подкаст Gol Bezan.

11 ноября Иран сыграет на выезде со сборной Ливана, а уже 16 ноября команду Сайядманеша ждет игра против сборной Сирии.

В текущем сезоне футболист сыграл 16 матчей за Зарю во всех турнирах, в которых забил 8 мячей, а также отдал 2 голевые передачи.

Напомним, Сайядманеш стал лучшим игроком месяца в УПЛ по версии читателей Football.ua