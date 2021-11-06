Футболист Зари получил вызов в национальную сборную.
аллахъяр сайядманеш, фк заря
06 ноября 2021, 21:00
Нападающий луганской Зари Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана.
Футболист может принять участие в матчах национальной команды в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022. Об этом сообщает иранский подкаст Gol Bezan.
11 ноября Иран сыграет на выезде со сборной Ливана, а уже 16 ноября команду Сайядманеша ждет игра против сборной Сирии.
В текущем сезоне футболист сыграл 16 матчей за Зарю во всех турнирах, в которых забил 8 мячей, а также отдал 2 голевые передачи.
Напомним, Сайядманеш стал лучшим игроком месяца в УПЛ по версии читателей Football.ua