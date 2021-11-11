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Украинский специалист продолжит работать в Казахстане.

Главный тренер Акжайыка Владимир Мазяр поставил подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба в Instagram.

Новое соглашение с 44-летним украинским специалистом рассчитано до конца следующего года.

В настоящее время Мазяр находится в отпуске, а по итогам прошлого сезона Акжайык занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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