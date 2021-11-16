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Президент мадридского Реала в очередной раз высказался в поддержку нового турнира.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес провел аналогию между Кубком европейских чемпионов и Суперлигой.

"В 55 году был создан Кубок европейских чемпионов, и это была такая же ситуация, как и сейчас. Футбол должен функционировать с использованием тех заслуг и ресурсов, которые у вас есть.

У нас должны быть принципы Европейского союза, солидарности, конкуренции и честной игры. Мы должны привести это в порядок, и я буду бороться за это", — приводит слова Переса Marca.

Напомним, что в новом формате Суперлиги могут сыграть порядка 140 команд, в том числе и клубы из Украины.