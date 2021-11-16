Специалист не против заменить Роджерса на посту коуча.
Фрэнк Лампард, Getty Images
16 ноября 2021, 17:24
Бывший тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард готов принять Лестер. Об этом сообщает Eurosport.
По их информации, ждет предложения от клуба, в котором ему будет комфортно работать и который ставит перед собой высокие цели.
Ему нравится игра Лестера, и, на фоне слухов о возможном уходе Брендана Роджерса в Манчестер Юнайтед, Лампард не хочет упускать возможность поуправлять "лисами".
Напомним, Лампард находится без клуба после того, как его уволили из Челси в январе 2021 года.