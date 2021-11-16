Англия

Специалист не против заменить Роджерса на посту коуча.

Бывший тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард готов принять Лестер. Об этом сообщает Eurosport.

По их информации, ждет предложения от клуба, в котором ему будет комфортно работать и который ставит перед собой высокие цели.

Ему нравится игра Лестера, и, на фоне слухов о возможном уходе Брендана Роджерса в Манчестер Юнайтед, Лампард не хочет упускать возможность поуправлять "лисами".

Напомним, Лампард находится без клуба после того, как его уволили из Челси в январе 2021 года.